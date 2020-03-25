В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом

В Москве скончались два пожилых пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Им было 73 и 88 лет.

По данным оперативного штаба по коронавирусу столичной мэрии, ранее у скончавшихся были обнаружены сопутствующие коронавирусной инфекции патологии, а также подтверждена пневмония.

Ранее сообщалось об успешном окончании лечения пятерых пациентов, заразившихся коронавирусом. В данный момент они выписаны из медицинского центра в Коммунарке, но, тем не менее, выздоровевшим необходимо оставаться под наблюдением медиков.