Путин подписал указ о переносе даты голосования по внесению изменений в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общенационального голосования по вопросу одобрения внесения поправок в Конституцию. Соответствующее распоряжение главы государства опубликован на сайте Кремля.

На данный шаг президент пошел во избежание возникновения рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы.

О переносе даты голосования Владимир Путин заявил в ходе телевизионного обращения к нации, которое состоялось сегодня. Глава государства также анонсировал ряд мер экономической поддержки предприятий среднего и малого бизнеса, а также семей с детьми.