Пилот разбившегося на Кубани L-39 погиб

В Министерстве обороны России сообщили, что в результате крушения учебно-боевого самолета L-39 на Кубани погиб пилот. Данную информацию подтвердили специалисты поисково-спасательной службы, работающие на месте падения.

В качестве возможной причины крушения называется технический отказ летательного аппарата. Рассматривается также вариант того, что пилот отводил падающий самолет от ближайшего населенного пункта. В критический момент он успел применить катапультирование, но ему не хватило высоты.

Сообщается, что самолет пилотировал курсант 4 курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Налет курсанта на самолетах данного типа составлял на момент трагедии более 60 часов.

Напомним, трагедия произошла в среду, 25 марта, около 16.00 часов в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета.