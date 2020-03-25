Плавучая платформа «Морской старт» прибыла в порт на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Известно, что проект был запущен еще в 1995 году при участии американской компании Boeing, российской РКК «Энергия», норвежского судостроительного предприятия Aker Solutions, украинских КБ «Южное» и ПО «Южмаш». После реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия».

Особое значение проекта «Морской старт» - в его расположении и мобильности: запуск ракет-носителей, например, в низких широтах позволит сэкономить на топливе и поднимать на орбиту более существенный вес, эффективно используя скорость вращения Земли.

Роскосмос совместно с владельцем комплекса уже ведет разработку подходящей ракеты, которая не только бы заменила некогда используемые украинские «Зениты», но и превзошла их по всем характеристикам.