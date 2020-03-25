Житель провинции КНР, в которой человек умер от хантавируса, рассказал об обстановке в регионе

Никакой паники среди жителей Китая из-за возможной вспышки эпидемии хантавируса нет. Об этом «Звезде» рассказал бизнесмен, проживающий в столице провинции Юньнань.

«После проявления этой болезни, про нее сразу стали писать во всех СМИ. Но на нас это не оказывает значительного влияния», - рассказал «Звезде» китайский предприниматель Чжан.

С ним солидарен российский профессор, доктор биологических наук Алексей Аграновский, который отметил относительную безопасность хантавируса для окружающих, по сравнению с коронавирусом и обычным гриппом. Дело в том, что новый недуг распространяется через грызунов.

Известны случаи, когда заражение происходило после укуса некоторых видов насекомоядных летучих мышей. Передача заболевания от человека к человеку для этого вида вируса не характерна, но такие случаи встречаются, однако ранее они были зафиксированы лишь в Аргентине и Чили.

«Против этой болезни есть вакцина, а значит ее можно контролировать. Поэтому никто не озабочен, не испуган - есть варианты контроля за распространением недуга, случись что. Кроме того, эта болезнь не заразна, насколько мы знаем. Поэтому паника исключена, ее нет», - констатирует житель Китая.

Первой жертвой хантавируса стал житель провинции Юньнань в Китае, который умер в автобусе по пути в Шаньдун. Медики незамедлительно блокировали транспортное средство и проверили всех его пассажиров.