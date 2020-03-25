В ЦИК прокомментировали предложение Путина о переносе голосования по Конституции

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала предложение президента РФ Владимира Путина о переносе всероссийского голосования по поправкам к Конституции. По ее словам, данная мера не найдет большого влияния с экономической точки зрения.

«Минимально это отразится», - заявила Памфилова, комментируя выдвинутое главой государства предложение.

Председатель комиссии подчеркнула, что связанные с переносом изменения работы Центризбиркома будут озвучены на заседании в пятницу, 27 марта.

Напомним, в ходе своего специального обращения к россиянам по теме распространения коронавируса Путин в качестве одной из первостепенных мер противодействия обозначил необходимость переноса голосования по поправкам к Конституции. Данное предложение он связал с приоритетностью сохранения здоровья и безопасности россиян.