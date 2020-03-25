Сбербанк сделает бесплатным перевод физлицом до 50 тысяч рублей

Сбербанк с апреля начинает постепенную замену традиционных комиссий за переводы между физическими лицами на подписку. Для клиентов будет установлен лимит по объему бесплатных переводов в 50 тысяч рублей.

Для того чтобы переводить более крупные суммы, пользователям сервиса предлагается оформить подписку или заплатить комиссию в 1%. С таким заявлением выступила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

«Мы планируем обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и сделать лимит на переводы в размере 50 тысяч рублей. Соответственно, все, что до 50 тысяч рублей, независимо от города или территориального банка для клиентов, будет абсолютно бесплатно. Все, что свыше лимита 50 тысяч рублей, клиент сможет купить подписку, чтобы не платить за каждый перевод», - цитирует РИА Новости заявление Кирсановой.

Сообщается, что переход на новую тарификацию будет осуществляться постепенно. Первыми технологию опробуют отделения банка, расположенные на Дальнем Востоке, а в июне подобная система будет введена по всей стране.

Под заявленный банком лимит подпадают около 90% всех клиентов, отметила Кирсанова, а значит, подавляющее большинство клиентов будет получать эту услугу бесплатно, добавила она.

Оформить подписку можно будет в мобильном приложении Сбербанка, минимальная стоимость пакета составит 134 рубля в месяц. Закон об отмене «банковского роуминга» президент Владимир Путин подписал еще в середине декабря прошлого года.

Согласно документу, размер комиссии при переводе денежных средств со счета на счет физическими лицами, которые являются клиентами одного банка, не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.