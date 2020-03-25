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Выходные, соцзащита и выплаты: главное об обращении Путина к нации в связи с коронавирусом

Егор Левин
18:00 25.03.2020
Владимир Путин выступил с обращением перед гражданами России, в котором озвучил ряд первостепенных мер по поддержке населения и предприятий при пандемии коронавирусной инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным обращением по теме мировой угрозы распространения коронавирусной инфекции. В своем сообщении глава государства предложил ряд определенных мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации.

В частности, Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. При этом заработная плата будет сохранена.

Также глава государства признал, что голосование по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля, необходимо перенести в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Путин подчеркнул, что здоровье и безопасность россиян являются главными приоритетами государства, поэтому голосование состоится позднее, после профессиональной оценки ситуации с распространением заболевания медицинскими специалистами.

Далее конкретные предложения Путина коснулись социально-экономической сферы жизнедеятельности россиян.

В частности, президент предложил автоматически продлевать в течение полугода все социальные пособия и льготы, которые полагаются российским гражданам, а также поддержать семьи, имеющие право на материнский капитал, посредством ежемесячных дополнительных выплат в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

Следующим пунктом президент призвал повысить выплаты по больничным листам и безработице до месячного минимального размера оплаты труда. Таким образом, мера, которую предлагается ввести до конца 2020 года, предусматривает повышение соответствующих выплат до 12 130 рублей в месяц.

Также Путин предложил организовать кредитные каникулы по потребительским и ипотечным выплатам. Как уточнил глава государства, в случае снижения дохода заемщика более чем на 30% он должен получить право приостановить и пролонгировать свои выплаты без дополнительных штрафных санкций.

В соответствии с предложением президента компаниям малого и среднего бизнеса необходимо обеспечить стабильность и оказать содействие, также предоставив полугодовую отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев. Микропредприятия получат также отсрочку по страховым взносам.

Президент подчеркнул, что особенно необходимо защитить предприятия от банкротства. Для этого он предложил ввести мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний и взысканий долгов и штрафов. Речь в данном случае президент вел о самых сложных секторах экономики. Одной из главных задач в сложившейся ситуации Путин назвал сохранение доходов граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях.

В заключение своей речи глава государства отдельно отметил две меры, касающиеся налоговых обложений: выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом в размере 15% вместо действующих 2%, которые налогоплательщики получают посредством использования различных «оптимизационных схем». Также граждан, чей общий объем банковских вкладов в ценные бумаги превышает миллион рублей, предлагается облагать налогом в 13% процентов, получаемых с данных вкладов.

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