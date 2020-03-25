Учебно-боевой самолет L-39 разбился на Кубани
К месту падения самолета направлены специалисты поисково-спасательной службы.
© Фото: Минобороны РФ
25 марта около 16.00 в Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет L-39. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«По предварительной информации, летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта», - сообщили в военном ведомстве.
Самолет пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.