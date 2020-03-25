Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников
Выплаты планируется провести уже в апреле.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении к населению страны.
«Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла - 75 и 50 тысяч рублей соответственно - должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного. Уже в апреле», - сказал Путин.
Также президент объявил следующую неделю, с 30 марта по 5 апреля, выходной и сказал о переносе голосования по поправкам в Конституцию.