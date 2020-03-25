Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников

«Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла - 75 и 50 тысяч рублей соответственно - должны быть осуществлены до майских праздников. Раньше обычного. Уже в апреле», - сказал Путин.

Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть осуществлены до майских праздников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении к населению страны.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.