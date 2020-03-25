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Путин распорядился обложить 15% налогом выплаты доходов в оффшоры

Ян Брацкий
16:49 25.03.2020
Президент указал на необходимость пересмотра соответствующих соглашений с зарубежными партнерами.
Путин распорядился обложить 15% налогом выплаты доходов в оффшоры
© Фото: Steve Buissinne, Pixabay

Президент Российской Федерации распорядился обложить 15% налогом выплаты доходов в дивидендах и процентах, уходящих из российской экономики за рубеж, в оффшорные юрисдикции.

С таким призывом глава государства выступил в ходе телевизионного обращения к гражданам. Путин напомнил, что в результате различных схем, 2/3 выплат в оффшоры облагаются лишь 2% реальной ставки налога, тогда как обычные граждане платят 13%. По мнению главы государства, это несправедливая ситуация, которая должна быть исправлена.

 «Предлагаю, для тех, кто выводит свои доходы на зарубежные счеты, предусмотреть ставку налога в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений с некоторыми странами. Если иностранные партнеры не примут наших предложений, то Россия выйдет из них в одностороннем порядке», - предупредил Путин.

Глава государства предложил начать со стран, через которые проходят значительные финансовые потоки, чувствительные для российской экономики. Кроме того, президент предложил для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций превышает один миллион рублей, установить налог в размере 13%.

Владимир Путин огласил целый перечень экономических мер поддержки, призванных помочь российским предприятиям, деятельность которых оказалась под угрозой из-за вспышки коронавирусной инфекции. Среди них отсрочки по выплатам кредитов и платежам в социальные фонды, а также мораторий на взыскание штрафов и объявление предприятий банкротами.

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