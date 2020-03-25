Путин предложил уравнять выплаты по больничным с месячным МРОТ

В своем специальном обращении к россиянам по теме коронавируса президент России Владимир Путин предложил временно уравнять выплаты по больничным листам с месячным минимальным размером оплаты труда.

«Предлагаю установить норму выплаты по больничному: они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока данная норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом текущей ситуации», - заявил глава государства.

Также президент предложил поднять максимальный размер выплаты по безработице также до уровня МРОТ - до 12 130 рублей.

Путин заявил, что зоной риска также являются кредиты россиян.

«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме становится невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», - сказал президент.

В соответствии с его предложением в случае снижения месячного дохода более чем на 30% гражданин должен получить возможность временно приостановить обслуживание долга и пролонгировать его без штрафных санкций.

Путин подчеркнул, что даже в случае объективной невозможности выплаты кредита граждане не должны становиться «заложниками требований кредиторов».

Ранее глава государства подчеркнул необходимость автоматического продления всех социальных пособий и льгот в течение полугода. Путин добавил, что денежные выплаты к 75-летию Победы участникам Великой Отечественной войны должны быть осуществлены не позже апреля.