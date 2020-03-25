Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС. С таким заявлением Путин выступил в ходе обращения к гражданам.

Президент отметил непростую ситуацию в экономике, которая вызвана вспышкой коронавирусной инфекции. Путин распорядился предусмотреть целый перечень мер поддержки для среднего и малого бизнеса. Среди них отсрочка на шесть месяцев по выплатам банковских кредитов и платежам в социальные фонды.

«Банковские кредиты тоже должны быть отсрочены на ближайшие полгода. Правительство и ЦБ должны принять дополнительные меры по обеспечению кредитования реального сектора экономики. Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, будут защищены от банкротства. Предлагаю ввести сроком на полгода мораторий на подачу заявлений кредиторами о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», - заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что все озвученные меры поддержки коснутся компаний, которые задействованы в сферах, оказавшихся в наиболее уязвимом положении после вспышки коронавирусной инфекции. Правительство будет пристально отслеживать ситуацию и при необходимости корректировать принимаемые меры и дополнять их, добавил Путин.