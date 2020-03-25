Путин: все социальные пособия и льготы в течение полугода будут продлеваться автоматически

Социальные пособия и льготы, которые получают граждане РФ, будут начислены автоматически. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к нации по поводу ситуации с коронавирусом.

«Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям», - сказал глава государства.

Он добавил, что денежные выплаты к 75-летию Победы участникам Великой Отечественной войны должны быть осуществлены не позже апреля.

Кроме того, в ближайшие три месяца начиная с апреля всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, будет дополнительно выплачиваться по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.