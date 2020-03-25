Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Соответствующее решение глава государства огласил в ходе телеобращения к гражданам.

Сегодня стало известно о еще 163 россиянах, инфицированных коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 658 человек.

О коронавирусе весь мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. В настоящее время по всему миру от недуга страдают 370 тысяч человек, около 16 тысяч погибли от вызванных болезнью осложнений.