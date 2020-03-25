Путин заявил, что коронавирус поставил под удар всю мировую экономику

В своем обращении к нации в связи с обстановкой с коронавирусом президент России Владимир Путин заявил, что инфекция оставила свой след по всему миру. В частности, понесли убытки и получили негативные последствия все мировые экономики.

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах растет число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика», - подчеркнул президент.

Напомним, Путин выступил со своим обращением из-за непростой обстановки с коронавирусной инфекцией. Трансляция заявления президента велась по всем центральным телеканалам. Из-за подготовки к выступлению он отменил вылет в Санкт-Петербург. Мероприятия, запланированные на четверг, остаются в силе, включая саммит G20.