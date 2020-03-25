Мишустин призвал регионы подготовиться к возможному распространению коронавируса

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин поручил увеличить количество коек в региональных больницах. Мера упреждающая - на случай дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

По словам главы кабинета министров, власти на местах должны быть готовы к любому развитию событий. Сейчас правительство готовит перечень рекомендаций по введению ограничений для регионов. Кроме того, Михаил Мишустин обсудил со своим коллегой из Киргизии поставку российских тест-систем для выявления коронавируса.

Сегодня стало известно о еще 163 россиянах, инфицированных коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 658 человек.

О коронавирусе весь мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. В настоящее время по всему миру от недуга страдают 370 тысяч человек, около 16 тысяч погибли от вызванных болезнью осложнений.