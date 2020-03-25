Украина ввела режим ЧС на один месяц

На Украине принято решение о введении на территории страны режима чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Правительство постановило продлить ранее введенный карантин. Соответствующее заявление на заседании кабмина сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы продлеваем карантин с 3 апреля до 24 апреля. В соответствии с действующим законодательством сохраняется возможность продления карантина и после 24 апреля», - цитирует ТАСС заявление Шмыгаля.

Карантин, вызванный пандемией коронавируса, был введен на территории всей Украины с 17 марта по 3 апреля. Согласно утвержденному плану, были закрыты торговые центры, кафе и рестораны, спортзалы и все развлекательные учреждения, отменено пассажирское международное и междугороднее сообщение.

Тогда правительство акцентировало внимание на том, что введенные ограничения не предполагают запрета на передвижение гражданских лиц и не предусматривают введения комендантского часа. По данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека умерли.