Из Рима в Бергамо: российские военные вирусологи преодолели более 250 километров

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России выдвинулась в среду из авиабазы Военно-воздушных сил Италии «Практик де Маре» в Бергамо для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Военнослужащие преодолели более 250 километров и сделали первую остановку в городе Флоренция. Общая протяженность маршрута - около 600 километров. На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии.

В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Марш совершают 22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной.