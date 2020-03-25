В Госдуме рассмотрят законопроект о дистанционном осмотре пациентов

В Госдуму внесли законопроект, в случае принятия которого врачи получат возможность дистанционно осматривать пациентов, а после выносить им диагнозы и назначать лечение. Предполагается, что данный шаг сделает доступнее медицинскую помощь, в том числе для россиян, подозревающих у себя коронавирус.

По словам одного из авторов проекта, спикера Совфеда Андрея Турчака, в настоящее время закон позволяет только дистанционные консультации и сбор анамнеза, в то время, как после одобрения инициативы врачи смогут использовать в работе телемедицинские технологии.

«Наш законопроект разрешит проводить медосмотры дистанционно, ставить диагноз и при наличии достаточных оснований назначать лечение. Не говоря уже о том, что позволит оказывать пациенту медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий без необходимой сегодня идентификации», - сообщил Турчак.

Он подчеркнул, что инициативы по цифровизации здравоохранения становятся еще более актуальными в условиях борьбы с коронавирусом. Речь в случае с телемедицинскими технологиями идет, в частности, о получении биометрических данных пациента, его электронной подписи и специальных идентификаторов медицинских организаций.

При этом, для плодотворной работы первоначально необходимо будет определить перечень заболеваний, при которых будут использоваться специальные технологии. Предполагается, что в первую очередь это коснется удаленных районов России.

Между тем, российские ученые разрабатывают уникальные средства лечения от коронавируса. Например, новый ингалятор, который облегчает лечение коронавируса, аэрозоль в котором подается непосредственно перед вдохом пациента, не оседает в дыхательных путях и попадает точно в очаг воспаления.