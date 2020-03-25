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Генрпокуратура ДНР объявила в розыск Петра Порошенко

Ян Брацкий
15:23 25.03.2020
По совокупности предъявленных Порошенко обвинений, экс-глава Украины может быть приговорен к 20 и более годам лишения свободы.
Генрпокуратура ДНР объявила в розыск Петра Порошенко
© Фото: poroshenko.petro, vk.com, Globallookpress

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) обвинила бывшего президента Украины в организации террористической деятельности и возбудила в его отношении уголовное дело. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, именно Порошенко является основным организатором целого перечня террористических актов, жертвами которых стали официальных лица ДНР и командиры военных подразделений, среди которых Михаил Толстых («Гиви»), Арсен Павлов («Моторола») и другие.

«Известно, что Порошенко П. А. утвердил, приведенный в исполнение спецслужбами, план по ликвидации Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР (организация террористической деятельности) в отношении Порошенко П. А. Подследственный объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие следственные действия», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года, когда в лифте его дома сработало самодельное взрывное устройство. Михаил Толстых стал жертвой украинских диверсантов, которые выстрелили в окно его служебного кабинета из реактивного огнемета. Трагедия произошла 8 февраля 2017 года.

Претензии со стороны правоохранительных органов к Петру Порошенко есть и на территории самой Украины, где он также является фигурантом нескольких резонансных уголовных дел о коррупции, незаконном обогащении и многомиллионных хищениях.

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