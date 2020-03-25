Шойгу: масштабная проверка на готовность к борьбе с коронавирусом стартовала в войсках

25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании военного ведомства.

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией. Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств», - сообщил министр.

По словам Сергея Шойгу, проверка будет включать в себя два этапа.

«На первом этапе командованию военных округов, центральных органов военного управления предстоит сформировать группировки сил (средств), сводные отряды ликвидации последствий для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих», - заявил министр.

На втором этапе в течение двух суток пройдет проверка способности медицинских отрядов специального назначения, штатных и сводных медицинских подразделений военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, а также мобильного резерва Генерального штаба по своевременному развертыванию для борьбы с инфекцией.

Также, по словам министра обороны РФ, в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

О мероприятиях проверки готовности Вооруженных сил к решению задач по проведению противоэпидемических мероприятий в войсках также будут проинформированы военные атташе при посольствах иностранных государств в России.