Путин: голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено

Президент России Владимир Путин заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Соответствующее заявление было сделано в ходе обращения к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.

«Как я говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», - сказал президент.

Также президент объявил следующую неделю, с 30 марта по 5 апреля, выходной.