Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Актриса фильмов «Девчата» и «Женитьба Бальзаминова» скончалась на 94-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress
Народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщила дочь актрисы.
Макарову госпитализировали в одну из московских клиник 4 марта. Несколько недель она проходила лечение.
Инна Макарова известна по ролям в таких полюбившихся зрителям советских фильмах, как «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины», «Русское поле», «Молодая гвардия», «Сельский врач» и др.