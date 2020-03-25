Путин предложит меры экономической помощи в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусной инфекцией. В ходе его глава государства выдвинет предложения по мерам, которые может применить правительство для поддержки экономики. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, специальное обращение президента прозвучит по всем центральным телеканалам России в 15.00 25 марта. Из-за этого Путин отменил вылет в Санкт-Петербург. При этом мероприятия с участием российского лидера, запланированные на четверг, остаются в силе, включая саммит G20.

Общее число заболевших коронавирусом COVID-19 в России, согласно последним данным, составляет 658 человек. Большая часть (410) находится в Москве. Выздоровели 29 инфицированных, 122 тысячи находятся под наблюдением медиков.