В Москве запретили любые массовые мероприятия в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился запретить проведение любых массовых мероприятий в помещениях и под открытым небом. Кроме того, решением градоначальника временно закрыты все ночные клубы, детские игровые комнаты, кинотеатры и развлекательные торговые центры. Соответствующий указ подписан и опубликован.

Особым решением Собянина в городском общественном транспорте отменен льготный и бесплатный проезд для студентов колледжей, вузов, пожилых людей старше 65 лет. В тексте распоряжения особо подчеркивается, что все ограничительные меры имеют временный характер и являются частью комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня стало известно о еще 163 россиянах, инфицированных коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 658 человек.

О коронавирусе весь мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. В настоящее время по всему миру от недуга страдают 370 тысяч человек, около 16 тысяч погибли от вызванных болезнью осложнений.