Совфед одобрил закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства

В Совете Федерации одобрили закон о праве правительства фиксировать стоимость лекарств и медицинских изделий в случае угрозы возникновения эпидемий.

Согласно документу, кабинет министров получит право устанавливать предельно возможные розничные цены на медицинские препараты, не входящие в список жизненно необходимых. Также правительство сможет фиксировать предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом НДС.

Эти полномочия появятся у кабмина в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте цен на препараты более чем на 30% в течение 30 дней сразу в нескольких субъектах страны. Правительство сможет фиксировать стоимость лекарств на срок не более 90 дней.