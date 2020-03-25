В Кремле рассказали о самочувствии Путина после посещения больницы в Коммунарке
Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта.
© Фото: Пресс-служба президента России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после посещения больницы в Коммунарке, куда госпитализируют зараженных коронавирусом.
«Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо», - ответил Песков на вопрос журналистов о состоянии главы государства.
Накануне Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке. Глава государства решил лично проверить работу медиков. Перед посещением больных президент надел защитный костюм и полнолицевой респиратор.
Глава государства пообщался с главным врачом учреждения Денисом Проценко. Путин поблагодарил его за качественную организацию работы по противодействию коронавирусу.