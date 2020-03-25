У принца Чарльза обнаружен коронавирус

Сын Елизаветы II принц Чарльз сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на сообщение Кларенс-Хаус - официальную резиденцию принца.

«Принц Уэльский сдал положительный тест на коронавирус. У него проявляются легкие симптомы, но в остальном он чувствует себя хорошо, и он в течение последних нескольких дней работает из дома», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что у супруги Чарльза, герцогини Корнуольской Камиллы, вирус не выявлен, однако в соответствии с рекомендациями правительства и врачей принц и герцогиня в настоящее время самоизолировались в доме в Шотландии.