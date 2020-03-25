В МАА не исключили прекращения региональных перелетов

Международная ассоциация аэропортов (МАА) прогнозирует падение пассажиропотока региональных воздушных гаваней в России в марте более чем на 60%. В апреле, полагают эксперты, перелеты могут и вовсе сойти на нет из-за ограничений в связи с коронавирусом

Российские региональные аэропорты фиксируют падение общего пассажиропотока на 40% в годовом выражении. Снижение трафика фиксировалось с первых чисел марта. В сутки пассажиропоток падает на 7-10%.

Как добавили в ассоциации, пассажиропоток на международных воздушных линиях упал на 80%. Эксперты не исключают, что в ближайшее время, когда всех соотечественников вернут из-за рубежа, он и вовсе остановится полностью.