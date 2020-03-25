Собянин: с 26 марта режим самоизоляции должны соблюдать 1,9 миллиона пожилых москвичей

С 26 марта режим самоизоляции из-за коронавируса обязаны соблюдать 1,9 миллиона пожилых москвичей. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«С завтрашнего дня 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля», - написал он в своем блоге.

Градоначальник также сообщил, что власти Москвы окажут помощь с топливом этим категориям жителей города, которые будут находиться на карантине на дачах.

«Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам», - уточнил мэр.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин завершает работу над обращением к российским гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. В ближайшие часы выступление главы государства покажут по телевидению.

Общее число больных COVID-19 в России, согласно последним данным, составляет 658 человек. Большая часть, а именно 410 заболевших, находятся в Москве. Выздоровели 29 инфицированных, 122 тысячи находятся под наблюдением медиков.