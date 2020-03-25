Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин завершает работу над обращением к российским гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшие часы выступление Путина покажут по телевидению.

Песков также сообщил, что президент отменил сегодня, 25 марта, вылет в Санкт-Петербург и работает в Москве. В то же время, по словам пресс-секретаря, мероприятия с участием российского лидера, запланированные на четверг, остаются в силе, включая саммит G20.

Общее число больных COVID-19 в России, согласно последним данным, составляет 658 человек. Большая часть (410) - находятся в Москве. Выздоровели 29 инфицированных, 122 тысячи находятся под наблюдением медиков.