Заседание Совета по культуре с участием Путина перенесли на другую дату

Заседание Совета по культуре с участием президента РФ Владимира Путина, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге, перенесли на другую дату. Об этом рассказал советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой.

«Заседание совета перенесено на другую дату, пока неизвестно, на какую именно, дополнительная информация появится позже», - сказал Толстой.

При этом он подчеркнул, что сегодня, 25 марта, оно точно не состоится, и добавил, что не уполномочен говорить о причинах переноса мероприятия.