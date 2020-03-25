Входил в окружение безответственного инфекциониста: на Ставрополье зарегистрировали второй случай заражения коронавирусом
Скрывшая поездку в Испанию врач-инфекционист ходила на работу, будучи больной коронавирусом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Alexander Rekun, Global Look Press
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае. По информации местных властей, заразившийся входит в окружение врача-инфекциониста, которая скрыла поездку в Испанию и несколько дней ходила на работу, будучи больной COVID-19.
И сегодня стало известно о первом штрафе за нарушение карантина. Его выписали жительнице Ярославля, которая вернулась из-за границы и должна была находиться в изоляции, однако во время проверки ее не оказалось дома.
Пока штраф составляет 500 рублей. Но уже сегодня в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности.