Входил в окружение безответственного инфекциониста: на Ставрополье зарегистрировали второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае. По информации местных властей, заразившийся входит в окружение врача-инфекциониста, которая скрыла поездку в Испанию и несколько дней ходила на работу, будучи больной COVID-19.

И сегодня стало известно о первом штрафе за нарушение карантина. Его выписали жительнице Ярославля, которая вернулась из-за границы и должна была находиться в изоляции, однако во время проверки ее не оказалось дома.

Пока штраф составляет 500 рублей. Но уже сегодня в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности.