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Матвиенко заявила о необходимости вернуть россиянам деньги за авиабилеты

Кирилл Васин
12:54 25.03.2020
Спикер Совета Федерации поручила подготовить соответствующее обращение в Минтранс.
Матвиенко заявила о необходимости вернуть россиянам деньги за авиабилеты
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение в Минтранс для возврата россиянам денег за все билеты на самолеты из-за ситуации с распространением коронавируса. Обращение также касается билетов, купленных по невозвратным тарифам. Об этом она заявила в среду, 25 марта, на заседании верхней палаты парламента.

«Давайте подготовим такое обращение. Деньги за все билеты должны возвращаться независимо от того, какой это вид билетов», — заявила Матвиенко.

Спикер отметила, что авиакомпании должны вернуть деньги, несмотря на то что находятся в тяжелой экономической ситуации из-за коронавируса. По ее словам, государство готовит меры для поддержки авиационной отрасли.

В соответствии с поручением правительства с 23 марта Росавиация ввела ограничения на авиаперевозки с территории России на территорию зарубежных стран из-за коронавируса за исключением рейсов из Москвы в некоторые столицы вроде Лондона (Великобритания), Берлина (Германия), Парижа (Франция), Мадрида (Испания), Рима (Италия). Также «Аэрофлот» осуществляет чартерные рейсы для вывоза на родину желающих россиян из других стран.

Десятого марта российские туроператоры обратились в Минтранс с просьбой помочь в возврате авиаперевозчиками средств за билеты в рамках отмененных туров в Италию или разрешить перенос даты вылета по невозвратным билетам.

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