Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658

В 55 российских регионах зарегистрировано 658 зараженных коронавирусом. За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 163 человека. Выздоровели 29 человек. Такие цифры привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В то же время она заверила, что ситуация с пандемией находится на контроле.

«Выздоровели 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек», - добавила Голикова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Первые случаи COVID-19 были зафиксированы в Китае в декабре прошлого года. Вирус распространился в 170 странах. По данным ВОЗ, число зараженных составило порядка 370 тысяч человек, около 16 тысяч умерли.