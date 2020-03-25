Шойгу: активность НАТО у границ РФ постоянно возрастает
Наращиваются наземные и морские группировки блока, заявил глава российского военного ведомства.
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Активность войск НАТО вблизи российских границ растет из года в год, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
«Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает. Наращиваются наземные и морские группировки блока. Расширяется состав стран - членов НАТО. Развертывается глобальная система ПРО США», - сказал глава российского военного ведомства в рамках «правительственного часа» на заседании в Совете Федерации.
По словам Шойгу, России удается сохранять стратегический паритет с НАТО за счет боевого потенциала ВС РФ, который за последние восемь лет вырос более чем в два раза.