Шойгу: активность НАТО у границ РФ постоянно возрастает

По словам Шойгу, России удается сохранять стратегический паритет с НАТО за счет боевого потенциала ВС РФ, который за последние восемь лет вырос более чем в два раза.

«Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает. Наращиваются наземные и морские группировки блока. Расширяется состав стран - членов НАТО. Развертывается глобальная система ПРО США», - сказал глава российского военного ведомства в рамках «правительственного часа» на заседании в Совете Федерации.

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