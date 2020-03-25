На авианосце ВМС США трое моряков заболели коронавирусом

На атомном авианосце Theodore Roosevelt у трех военнослужащих ВМС США диагностирован новый вид коронавируса. Это первый случай инфицирования на судне, находящемся на боевом дежурстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление в Пентагоне.

Известно, что трое инфицированных моряков изолированы на борту авианосца. В течение ближайших суток заболевших планируется эвакуировать по воздуху. В общей сложности на Theodore Roosevelt служит 5 тысяч человек.

Ранее начальник штаба ВМС США вице-адмирал Майкл Гилдей заявил об отмене заходов в порты всех кораблей ВМС США в связи с пандемией коронавируса. Исключение будет предоставляться только тем бортам, которым требуется ремонт или пополнение запасов.