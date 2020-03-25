Шойгу: боевой потенциал ВС РФ с 2012 года вырос более чем вдвое

Боевой потенциал Вооруженных сил Российской Федерации за последние восемь лет вырос более чем в два раза, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«К 2020 году боевой потенциал Вооруженных сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз», - сказал 25 марта глава российского военного ведомства на заседании Совета Федерации.

Он добавил, что оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. По словам Шойгу, к концу года она достигнет целевого показателя - 70%.