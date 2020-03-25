Шойгу: боевой потенциал ВС РФ с 2012 года вырос более чем вдвое
Стратегические ядерные силы оснащены современной техникой на 87%, добавил глава военного ведомства.
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Боевой потенциал Вооруженных сил Российской Федерации за последние восемь лет вырос более чем в два раза, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«К 2020 году боевой потенциал Вооруженных сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз», - сказал 25 марта глава российского военного ведомства на заседании Совета Федерации.
Он добавил, что оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. По словам Шойгу, к концу года она достигнет целевого показателя - 70%.