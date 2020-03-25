Есть жертвы: опубликованы кадры крупного пожара в Пензенской области

В одном из частных домов в городе Нижний Ломов Пензенской области произошел крупный пожар. В результате инцидента погибли несколько человек.

Как рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону Роман Засимов, пламя вспыхнуло в 01.30 25 марта в доме 11 по Заречному переулку. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри строения.

Огонь быстро охватил деревянное здание, которое в итоге выгорело полностью. Жертвами пожара стали семь человек - трое детей и четверо взрослых.

К тушению огня привлекалось 18 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.