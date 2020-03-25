Военные специалисты РФ направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом: кадры из Италии

Колонна специальной техники со специалистами Минобороны России приступила к совершению марша из авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре» в город Бергамо. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

В Бергамо российские военные будут оказывать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На всем пути следования российскую технику будут сопровождать автомобили карабинеров Италии.

«В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Марш совершают 22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной.

Ранее сообщалось, что российские военные вирусологи, прибывшие в Италию в рамках оказания помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будут работать в Бергамо.