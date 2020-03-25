Антонов заявил о готовности России помочь США в борьбе с коронавирусом

Россия готова в случае необходимости оказать помощь США в борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По словам дипломата, российские тест-наборы продемонстрировали высокое качество в Китае и Иране, а сейчас их направили в Италию.

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», - приводит РИА Новости слова Антонова.

Ранее советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу сообщил, что общий размер выделенных средств на борьбу с распространением коронавируса в стране составит около 6 триллионов долларов. Он отметил, что предоставляемый финансовый пакет станет самым большим в истории Соединенных Штатов.