В Госдуму внесен закон об ужесточении ответственности за нарушение карантина

В Государственную думу внесли законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение карантина во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Отмечается, что законопроект за нарушение карантина ко 2 чтению будет дополнен санкциями за распространение фейков.

Предложение ужесточить наказание за нарушение карантинного режима поступило после вопиющего случая в Ставрополье, где бывший Главный внештатный инфекционист региона, вернувшись из Испании, не ушла на карантин, а через десять дней попала в больницу с инфекцией COVID-19.

Из-за этого медикам пришлось отправить на карантин 300 человек, которые контактировали с женщиной. Еще одиннадцать были госпитализированы.