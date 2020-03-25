На открытии торгов на Московской бирже курс доллара упал до 78,09 рубля

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 19 копеек по сравнению с ценой закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 78,09 рубля. Цена евро осталась на уровне 84,48 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года составила 27,8 рубля, что на 2,37 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль отыгрывает падение, вызванное снижением цен на нефть вслед за развалом сделки ОПЕК+ в начале марта. 9 марта курсы доллара и евро на международном рынке обновили свои максимумы с 2016 года, достигнув отметки в 73,47 рубля и 83,77 рубля соответственно. Больше всего после развала сделки доллар и евро на Мосбирже стоили 19 марта — 81,97 рубля и 89,6 рубля соответственно.