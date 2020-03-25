Президент РФ Владимир Путин принял решение о мерах по ликвидации дефицита медицинских масок и антисептиков. Соответствующее заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Еще после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации. Он уже принял решение о необходимых мерах», - приводит РИА Новости ее слова.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил главе государства, что производство медицинских масок в РФ к началу апреля составит около трех миллионов экземпляров в сутки. Темпы производства, по словам руководителя ведомства, будут наращиваться благодаря предприятиям легкой промышленности, которые переводятся на круглосуточный режим работы.

За последние сутки в РФ были выявлены 57 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Всего по стране официально зарегистрировано 503 случая инфицирования COVID-19. Большинство заболевших проживают в Москве - 290 человек, в Московской области - 35, в Санкт-Петербурге - 21, в Свердловской области - 13, в Самарской - 10 человек.