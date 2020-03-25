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В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Лина Давыдова
10:29 25.03.2020
Всего в регионе вирусом COVID-19 заболели девять человек.
В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
© Фото: Tumisu, Pixabay

В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели девять человек. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса сообщил зампредседателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Трое из девяти зараженных вирусом COVID-19 уже выздоровели и были выписаны из больницы. Все остальные пациенты находятся в специальных условиях, они изолированы и опасности не представляют.

ВОЗ объявила новую  коронавирусную инфекцию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли.

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