В Красноярске зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

В Красноярском крае зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели девять человек. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса сообщил зампредседателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

Трое из девяти зараженных вирусом COVID-19 уже выздоровели и были выписаны из больницы. Все остальные пациенты находятся в специальных условиях, они изолированы и опасности не представляют.

ВОЗ объявила новую коронавирусную инфекцию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч умерли.