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В Подмосковье закрыли кинотеатры и ночные клубы из-за коронавируса

Тамара Астапенкова
00:33 25.03.2020
Также приостановлена работа детских игровых центров, а в барах и ресторанах введен запрет на курение кальянов.
В Подмосковье закрыли кинотеатры и ночные клубы из-за коронавируса
© Фото: pixabay

В Московской области временно приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, развлекательных и других досуговых заведений на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.

Во вторник, 24 марта, федеральные власти рекомендовали регионам закрыть кинотеатры, ночные клубы, детские центры и прочие увеселительные заведения, а также запретить курение кальянов в барах.

«Приостановить деятельность ночных клубов и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», - говорится в поручения оперативного штаба.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина при коронавирусе. Предлагается за нарушение санитарных правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, штрафовать до миллиона рублей, либо ограничивать свободу до 3 лет. Если же из-за нарушения карантина умерли люди, то наказание может быть еще более суровым: штраф до 2 миллионов рублей или ограничение свободы до 5 лет.

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