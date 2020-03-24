Полиция нашла украденного в роддоме Йошкар-Олы младенца в квартире похитителя: видео

Полиция Марий Эл задержала подозреваемую в похищении ребенка из роддома в Йошкар-Оле. Девочку нашли и передали родителям. Соответствующая информация появилась на сайте регионального СК РФ.

Похищение было совершено 23 марта. Новорожденного ребенка вынесли из перинатального центра Йошкар-Олы. К поискам малышки подключились волонтеры и неравнодушные горожане. Следователи при содействии главного врача и медицинского персонала перинатального центра попытались выявить возможную похитительницу среди тех, кто недавно потерял ребенка. Стражам порядка удалось установить личность 33-летней женщины, по месту жительства которой и нашли девочку.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по статьям «Похищение несовершеннолетнего» и «Халатность».