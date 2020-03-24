Задержания по делу крупнейшей группировки хакеров прошли в 11 регионах РФ

Сотрудниками Федеральной службой безопасности РФ и Следственного департамента МВД России в 11 российских регионах (Республиках Крым, Северная Осетия-Алания, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) была пресечена деятельность организованной группы хакеров, специализирующейся на продаже похищенных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых организаций, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей Интернета и платежных систем.

По сообщениям ФСБ, членами группировки для реализации преступного бизнеса было создано свыше 90 интернет-магазинов по продаже украденной информации, которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денег с банковских счетов граждан разных стран.

«В ходе обысков по 62 адресам пребывания членов организованной группы изъято более одного миллиона долларов США, трех миллионов рублей, средства компьютерной техники, включая серверное оборудование использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, поддельные документы удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также огнестрельное (нарезное) оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты», - говорится в сообщении спецслужбы.

Всего в результате спецоперации были задержаны более тридцати членов преступной группы, в которую, в том числе, входили граждане Украины и Литвы. Двадцати пяти из них правоохранители предъявили обвинения по части 2 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.