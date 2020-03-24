Нервы на пределе: как мир справляется с пандемией коронавируса

В России выявлены два новых случая коронавируса. Оба в Приморье - у туристов, вернувшихся из-за границы. Они госпитализированы. Все, кто с ними контактировал, находятся карантине. Таким образом, в списке инфицированных в стране сейчас 440 человек. У большинства заболевание протекает в легкой форме. Двадцать пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что у тех, кто перенес коронавирус, вырабатывается к нему иммунитет. В ведомстве также сообщили, что с сегодняшнего дня к диагностике подключился еще один крупный медицинский центр - в Москве. До этого все подозрительные анализы возили на исследование в Новосибирский центр «Вектор». Теперь результаты тестов, взятых на европейской территории страны, будут перепроверять в столице. В течение двух недель к этой работе присоединятся еще 15 лабораторий в регионах.

Свой вклад в борьбу с пандемией вносит и Общероссийский народный фронт. Его волонтеры, чтобы свести к минимуму риск заражения пожилых людей, доставляют им лекарства на дом. В Хабаровске ввели усиленные меры профилактики - в многоквартирных домах 2 раза в день делают санобработку подъездов и лифтов.

Одна из главных задач сейчас - вывезти на родину российских туристов, отдыхавших на рубежом. В условиях, когда десятки стран закрыли границы, сделать это непросто.

Так, закрытой оказалась воздушная гавань многомиллионного Каира. Вылететь можно было только спецбортом. Но до него еще нужно добраться. Многим отдыхающим пришлось преодолеть больее пятисот километров из курортного Шарм-Эль-Шейха. Из-за пробок некоторые туристы опоздали на свои рейсы, и им пришлось за свой счет снимать номер в отеле, пока за ними не прилетел самолет. Но среди египтян паники туристы не заметили, чего не скажешь о Марокко. Власти страны ввели режим ЧС. Люди напуганы, а некоторые даже проявляют агрессию к иностранцам.

Пассажирка спецрейса из Касабланки Дарья Фимова рассказала, как местные жители даже кинули в нее камень.

«В меня один раз кинули камень, дети кричали: "Коронавирус!". Постоянно разбегались от в разные стороны. Люди тебя видели и начинали прикрывать лицо и уходить в другую сторону», - вспоминает девушка.

Не выдерживают нервы и у пассажиров турецких аэропортов: из–за отмененных рейсов в Стамбуле началась стычка с полицией.

Нестабильная ситуация и в Испании, но пока местные жители ведут себя куда сдержаннее. Из этой страны, традиционно любимой российскими туристами, прилетел еще один борт с эвакуированными.

Непростая ситуация и в Индии. Закрываются не только границы страны, но и отдельных шатов. Россиянке Александре Струковой на 7 месяце беременности едва удалось добраться до Дели, откуда еще есть надежда вылететь в Россию

«Мы успели схватить билет на последний автобус, после этого автобусов уже не было . В тот же самый день мы уехали из штата, думали , что успеем на самолет . Пока ехали, самолет отменили, и мы просто вышли из автобуса в Дели в котором уже ни одна гостиница не селит туристов», - рассказывает Струкова.

Такая же ситуация с хостелами и съемными квартирами. Но готовых приютить туристов местных жителей удалось найти через знакомых в России. Борт за нашими соотечественниками должен прилететь уже 25 марта.

Еще одна россиянка застряла в африканском Занзибаре. Девушка даже устроила импровизированный митинг с помощью местных жителей в надежде на скорую эвакуацию. По возвращении на родину она, как и все остальные туристы, будет обязана провести две недели в самоизоляции. Этот метод уже доказал свою эффективность на примере Китая, где эпидемия идет на спад.

Тем временем за границей, по разным данным, остаются от десяти до ста тысяч российских туристов. Чтобы как можно скорее их вернуть домой в Минэкономразвития уже предложили проект о компенсации затрат на эвакуацию для туроператоров и авиаперевозчиков.